Завершается ремонт участка на трассе Липецк – Доброе – Чаплыгин

На дороге Липецк — Доброе — Чаплыгин ремонтируют участок длиной 3,5 км — от Добровского перекрёстка до села Махоново. Работы уже подходят к концу. Ремонт делают по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», а подрядчик — «Липецкдоравтоцентр». Рабочие сняли старое покрытие и положили два новых слоя асфальта.

Осталось укрепить обочины, отремонтировать водопропускные трубы, поставить барьерное ограждение и нанести новую разметку. Эта дорога — одна из самых важных и загруженных в Липецкой области. Она соединяет три муниципальных округа, а также ведёт в Рязань и Москву. В прошлом году по нацпроекту отремонтировали 15,5 км дороги на въезде в Чаплыгин. А всего с 2019 года на этой трассе поменяли покрытие больше чем на 60 км.

В этом году в Липецкой области планируют отремонтировать и сдать 230 км региональных дорог. А за последние 5 лет уже отремонтировали 1770 км.

«У нацпроекта задача комплексная: не просто обновить дорогу, чтобы сделать жизнь комфортнее и безопаснее, но и дать экономике региона импульс для развития, а территорию в целом — сделать более привлекательной для жизни и бизнеса», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.