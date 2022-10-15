В Липецком государственном театре кукол завершается ремонт в рамках национального проекта «Культура». Обновления начались еще в прошлом году и завершатся в декабре этого года. На реконструкцию выделено 128 млн рублей, в том числе 20 млн – из федерального бюджета.

За это время выполнены работы по монтажу системы автоматического пожаротушения и современного видеонаблюдения, обновлена лестница, для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудован туалет. В зрительном зале проведены работы по понижению планшета сцены, обновили кулисы. Сейчас в театре кукол ведутся работы по изменению угла наклона зрительного зала.

«Такое решение принято для удобства наших самых маленьких зрителей, чтобы дети могли видеть то, что происходит на сцене, из любой точки зрительного зала. Для этого сцену опустили на 50 см, а теперь меняем угол наклона», — рассказал директор Липецкого государственного театра кукол Филипп Янко.

В ближайшее время будет завершена реконструкция фасада театра, заменены окна, система отопления и вентиляции. В фойе второго этажа заменят паркетное покрытие пола. Территория сквера театра будет благоустроена. Ещё одним новшеством станет летняя сцена. Её откроют рядом со зданием театра – в тёплое время года спектакли для юного зрителя перенесут на летнюю сцену.

«Театральное искусство – это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несёт идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.

Открытие сезона планируется 11 ноября спектаклем для взрослого зрителя «Поминальная молитва». Сейчас актёры театра проводят выездные спектакли. Постановка «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина стала одним из самых сложных экспериментов кукольного театра и его режиссера-постановщика, заслуженного артиста РФ Олега Пономарева. По мнению режиссера, пьеса как будто списана с наших дней, с того, что происходит по всему миру. 1905 год, перемены в жизни целых народов, ломаются устои, понятия, происходят столкновение поколений.