Завершается строительство спорткомплекса в Долгоруково

Строительство физкультурно-оздоровительно комплекса в Долгоруково вышло на финишную прямую. Фактическая готовность здания – 90%. Полностью закончить все строительные работы планируют к декабрю.

В настоящий момент завершается внутренняя отделка потолков и стен, прокладка внутренних трубопроводов холодного и горячего водоснабжения. Ведутся работы по устройству напольного покрытия, благоустраивается территории. В процессе – покупка необходимого для комплекса оборудования.

В физкультурно-оздоровительном комплексе будут работать секции футбола, волейбола, баскетбола, борьбы и ритмической гимнастики. Также оборудуют тренажёрный зал. В первой половине дня здесь будут проводить школьные занятия по физкультуре, днём начнут работать спортивные секции. Занятия для детей сделают бесплатными. Вечером ФОК смогут посещать все желающие. По предварительным подсчётам в течение дня зал будет принимать более 200 человек.

«Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников здорового образа жизни и физической культуры становится больше», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Строительство спортивного центра началось в декабре 2019 года благодаря национальному проекту «Демография». Сумма контракта составила почти 90 млн рублей.

В течение года строители возвели коробку здания, проложили коммунальные, кабельные и сети связи, смонтировали ограждающие конструкции стен из многослойных панелей, металлические лестницы, электроосвещение, смонтировали узел учёта тепла. Установили силовое оборудование, систему отопления (радиаторы) и вентиляцию. Во дворе обустроили площадку для мусорных контейнеров и оградили территорию.