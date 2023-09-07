В селе Дмитриевка Елецкого района завершается рекультивация свалки, образованной ещё в середине прошлого столетия: на площади 20,9 га находилось более 1200 тыс. кубометров мусора.

Сейчас ведётся укладка верхнего изолирующего слоя. После уложат плодородный слой и приступят к реализации биологической стадии – подготовке почвы к посеву многолетних трав, таких как мятлик, кострец, клевер, овсяница. Выбор технологии рекультивации соответствует такому типу объектов и применяется на территории РФ повсеместно в рамках федерального проекта «Чистая страна». Эта технология получила положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Работы завершатся до конца 2023 года. На протяжении всего времени проведения работ для контроля за ходом рекультивации привлечен строительный и авторский надзор, ведётся мониторинг компонентов окружающей среды. Забор проб для определения качества воздуха осуществила областная государственная лаборатория «Центра экологических проектов». Результаты проведенных исследований подтвердили соответствие требуемым показателям. Таким образом, рекультивация свалки позволит улучшить качество жизни более 130 тысяч жителей Ельца и Елецкого района.

Липецкая область с опережением реализует федеральную программу по рекультивации свалок «Чистая страна». В предыдущем году завершена рекультивация свалки «Орлиный Лог» площадью, свалки в Данкове, с опережением на год рекультивирована свалка в поселке Северный Рудник. В этом году завершены работы по рекультивации городской свалки «Венера». Всего к концу 2023 года в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» будет рекультивировано более 60 га. За последние два года ликвидировано 229 несанкционированных свалок, в том числе две за счет областных и муниципальных средств в размере 23,1 млн рублей.

«В регионе совершенствуется система обращения с отходами. Мы стремимся к улучшению экологии и повышению качества жизни населения области», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.