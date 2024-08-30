ОПЫТ ПРОТИВ МОЛОДОСТИ

На спортивной площадке в селе Березнеговатка прошла товарищеская встреча по волейболу между командами огнеборцев местной пожарной части №10 и молодежью.

Организаторы игры, а это заместитель начальника отдела культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации Добринского района Александр Чернов, а также директор Мазейской школы Иван Афанасьев и жительница села Оксана Малыхина, которая является участницей всех спортивных мероприятий в Березнеговатке, основательно подготовились к проведению товарищеской встречи: спортивная площадка — в отличном состоянии, наград — полный комплект.

Настрой у волейбольных команд был только на победу. Молодежь то вырывалась вперед, то была в роли догоняющей команды.

Тем не менее, по итогам трех партий победу все-таки праздновала молодость.

Команда пожарной части, надо отдать им должное, самоотверженно боролась до конца. Обе команды были отмечены наградами: победитель — за первое место, а проигравшие — за большую волю к победе.

ЗА ЛЕТО ПЛОВЦЫ НЕ ПОТЕРЯЛИ СПОРТИВНУЮ ФОРМУ

В плавательном бассейне «Жемчужина» в п. Добринка прошел турнир по плаванию среди воспитанников детско-юношеской спортивной школы.

Несмотря на летние каникулы организаторам удалось собрать порядка 30 пловцов различных возрастов.

Всего было проведено 11 заплывов на дистанциях в 25 и 50 метров среди мальчиков и девочек. Они преодолевали их брассом, вольным стилем и на спине.

Победители и призеры были определены во всех заплывах. Награждая лучших, заместитель директора добринского филиала Усманского промышленно-технологического колледжа Андрей Устюгов и бывший руководитель Добринского технического училища Валерий Авцынов отметили, что пловцы не растеряли свою спортивную форму и пожелали участникам в новом учебном году добиваться еще более высоких результатов.

Победителями соревнований по плаванию в своих возрастных группах и дистанциях стали Вероника Бадулина, Максим Токарев, Юлиана Павленко, Кирилл Конов, Мария Анохина, Данил Бадулин, Виктория Бредихина, Арсений Ивахнюк.

БОЛЕЕ МЕТКИМИ ОКАЗАЛИСЬ ДЕВУШКИ

Около 20 студентов добринского филиала Усманского промышленно-технологического колледжа приняли участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, которые проходили в районном тире.

Отстрелявшись по мишеням, они с нетерпением ожидали оглашения результатов. И стоит отметить, что девушки оказались гораздо более меткими, чем парни. К примеру, победитель среди юношей Артем Сатин выбил пятью пульками 18 очков, тогда как занявшая первое место у девушек Диана Петрова набрала 21 балл.

Это не последние соревнования у студентов. По словам руководителя образовательного учреждения Андрея Устюгова, с наступлением нового учебного года они еще раз побывают в районном тире.