Самый масштабный региональный дорожный проект десятилетия – вторая очередь Восточного обхода Липецка. Общая протяженность участка, который замкнет транспортное кольцо вокруг областного центра и соединит автодорогу Липецк – Грязи с трассой Орёл – Тамбов, чуть больше 12 километров. Стоимость объекта – больше 3 млрд рублей. Работы проводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Первый и второй этапы строительства – восемь километров нового дорожного полотна и две двухуровневые транспортные развязки – были введены в эксплуатацию в 2020-2022 годах. Третий этап – мост через Матырское водохранилище в Казинке и последние четыре километра дороги от него до грязинской трассы – построили за последние два года. На сегодня все основные строительно-монтажные работы выполнены. Мост и дорожное полотно готовы полностью. Их качество положительно оценили лаборатория и специалисты РОСДОРНИИ. Сейчас подрядчик заканчивает работы по обустройству на транспортной развязке с трассой Липецк – Грязи. Открыть проезд планируется до конца декабря.

Предполагалось, что работы на объекте будут полностью завершены в 2024 году. Однако возникшие в процессе строительства сложности сместили срок сдачи объекта на три месяца. Проблемой стало увеличение объемов земляных работ: почти по всей длине участка пришлось замещать грунт основания на глубину до 3,5 метра. Природный оказался тиксотропным – он не выдерживал механического воздействия. Подрядчик засыпал в основание дороги около 160 тыс. кубометров привозного пескогрунта.

Несколько затянулась поставка шумозащитных экранов, которые установят вдоль трассы в Казинке в первом квартале 2025 года – уже после пуска движения. Коррективы внесли и работы смежных организаций: больше времени потребовалось на вынос газопровода. Также точная дата открытия проезда по новому участку зависит от срока завершения работ энергетиками. Участок строительства в четырех местах пересекают линии электропередач. В соответствии с нормами, высота от асфальта до проводов в таких местах должна быть не менее семи метров. Чтобы выполнить это условие, энергетикам пришлось менять несколько опор. Эта работа близится к концу.

«Для всей области завершение Восточного обхода Липецка – очень важное событие. Это вклад в безопасность наших жителей и в развитие социально-экономической сферы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.