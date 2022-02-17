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Завершаются общественные обсуждения по проекту Генерального плана города Липецка

5 минут назад
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В рамках полномочий департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка организовал проведение общественных обсуждений по проекту Генерального плана с 14 января по 18 февраля 2022 года.

С проектом и информационными материалами можно ознакомится на официальном сайте города Липецка lipetskcity.ru и на официальном сайте департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка www.depgrad48.ru в разделе «Общественные обсуждения».

Предложения и замечания по проекту принимались в срок до 14 февраля 2022 года.

На сегодняшний день департаментом принято и обработано 4053 предложений и замечаний, из них: 3062 принесены нарочно, а 991 отправлено в электронном виде.
Всего в общественных обсуждениях приняло участие 9249 жителей города Липецк.

Каждое замечание и предложение, поступившее в период проведения общественных обсуждений включается в протокол и заключение о результатах общественных обсуждений. После протокол и заключение направят в Управление строительства и архитектуры Липецкой области для последующего принятия решения.

С заключением можно будет ознакомиться 18.02.2022 на официальном сайте администрации города Липецка www.lipetskcity.ru в разделе «Общественные обсуждения», а также в газете «Первый номер».

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