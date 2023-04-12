Реконструкция здания Липецкой областной станции переливания крови завершена после девяти месяцев ремонтных работ. В учреждении произведена замена гидроизоляции труб горячего и холодного водоснабжения, пожарного водопровода, окон в складских помещениях, выполнена отмостка по периметру здания, отремонтирован центральный вход. На втором этаже заработала открытая регистратура. Появилась спецстойка для доноров и указатели, обеспечивающие удобную навигацию по станции. Организована электронная очередь, установлены телевизоры в холлах и донорских. На прилегающей территории установлены дополнительные фонари и велопарковка. Сейчас заканчивается благоустройство: вырубаются деревья, проводится озеленение.

Капитальный ремонт производился за счет собственных средств станции переливания крови. Кроме того, областной бюджет выделили более 18 млн рублей на приобретение модульного технологического комплекса «Спиртохранилище» для хранения и учёта спирта, который используется для производства препарата Альбумин 10%. Сейчас проводится подготовка новой установки к работе и обучение персонала, сообщает управление здравоохранения Липецкой области.

В 2022 году за счет региональной казны для областной станции переливания крови были приобретены весы-помешиватели и запаиватели на сумму более 1,3 млн рублей. А еще в сентябре прошлого года специалисты медучреждения перешли на Единую автоматизированную информационную систему трансфузиологии АИСТ, которая позволяет полностью автоматизировать регистрацию донора и его сопровождение, процесс сдачи крови и компонентов, их последующую переработку, хранение и передачу в лечебную сеть. Врачи-трансфузиологи получили возможность подписывать донорские справки заверенной цифровой квалифицированной подписью. В дальнейшем такая справка размещается на портале «Госуслуги» в личном кабинете донора.

В настоящее время Липецкая областная станция переливания крови является единственным учреждением службы крови Липецкой области. В прошлом году она успешно выполнила государственное задание: заготовила 30780 литров цельной крови и выполнила план по донорству и заявки медицинских организаций региона на 100%. «В регионе большое внимание уделяется службе здравоохранения, ее модернизации и обновлению в соответствии с современными стандартами. Медицинские учреждения должны быть удобными, персонал приветливым, дружелюбно настроенным и, самое главное, квалифицированным», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.