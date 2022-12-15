Замену лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта продолжает ФКР Липецкой области. Уже установлено 146 единиц нового оборудования из 152 запланированных. Оставшиеся подъемники расположены в домах, в подъездах которых находятся сразу грузовой и пассажирский лифты. Там ведется поэтапный ремонт, чтобы не создавать дискомфорта жителям, сообщили в областном фонде капремонта.

Замена лифтов относится к видам работ, которым уделяется особое внимание, как в вопросе контроля качества выполнения работ, так и приемки. Этот процесс занимает примерно три месяца. Помимо фонда приемка проводится эксплуатирующей организацией, а также представителями Ростехнадзора РФ. Специалисты оценивают полноту и качество оборудования, техническую документацию, проводят испытания лифта перед запуском. В данный момент прошли приемку и запущены 113 единиц оборудования. Все лифты планируется сдать до конца декабря.

ФКР Липецкой области реализует полную замену лифтового оборудования. В лифтах устанавливают кнопки со шрифтом Брайля, на табло показывается дата и время. Также с этого года на панели лифта размещается герб Липецкой области и логотип Фонда капитального ремонта. В 2023-2025 годах ФКР Липецкой области обновит еще 502 подъемника в 196 домах. Это позволит до конца 2025 года привести в соответствие требованиям Таможенного союза все лифты с истекшим межремонтным сроком в домах, формирующих фонд капремонта на общем счете регионального оператора.

«Главная задача капитального ремонта – улучшать условия проживания собственников. Благодаря замене лифтового оборудования в этом году станет комфортнее и безопаснее жизнь 23 тысяч липчан, которые смогут каждый день пользоваться новыми, современными лифтами», – прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора ФКР Липецкой области Роман Сапрыкин.