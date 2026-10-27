Завершен ремонт автодороги Ищеино — Верхнее Брусланово в Краснинском округе

Благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Краснинском округе в этом году отремонтирована автодорога «Ищеино — Верхнее Брусланово» протяжённостью 9,3 километра. Работы выполнила компания «Липецкдоравтоцентр».

Дорогу построили 45 лет назад. Замену покрытия с тех пор не проводили, только ямочный и аварийный ремонт. По поводу плохого состояния дорожного полотна в адрес профильных служб регулярно поступали жалобы от местных жителей, поскольку по этой дороге пролегает маршрут школьного автобуса. В ходе ремонта специалисты частично сфрезеровали старое покрытие, уложили два слоя нового асфальтобетона, укрепили щебнем обочины, а также обновили элементы дорожной инфраструктуры.

Новое покрытие получило положительную оценку дорожной лаборатории. У приёмочной комиссии вопросов к подрядчику по поводу качества тоже не возникло. Гарантия, согласно контракту, составит четыре года. Обследование региональной дорожной сети проходит ежегодно. В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока подрядчики устраняют их за свой счет.

«В регионе строго контролируется качество дорожных работ. Если подрядчик нарушает условия контракта, он попадает в список неблагонадежных и больше не будет работать на объектах в нашей области», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.