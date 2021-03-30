В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Липецкой области планируют отремонтировать 429 км дорог регионального значения. В общей сложности – 61 объект во всех 18 районах. На это потратят более 3 030 млн рублей.

Контрактация по региональным дорогам полностью завершена. Теперь начало работ зависит только от погодных условий: подрядчикам нужно дождаться прекращения заморозков и половодья.

Также с наступлением благоприятной погоды возобновится работа на переходящих объектах, начатых в минувшем году: это реконструкция участка трассы Липецк-Данков в районе Новой Деревни и строительство Восточного обхода промышленной зоны г. Липецка.

Всего на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Липецкой области в этом году планируется направить 4 859 млн рублей. Помимо региональных дорог, будет отремонтировано почти 30 км уличной сети в Липецке и Ельце, сообщили в региональном управлении дорог и транспорта.