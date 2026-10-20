Завершена модернизация коммунальных сетей на улице Карла Маркса в Ельце

В Ельце в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершены работы по обновлению коммунальных сетей на улице Карла Маркса.

Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. Проведена замена сетей водоснабжения и водоотведения, установлены водопроводные и канализационные колодцы. Работы велись в два этапа: на участке от улицы Советской до улицы Комсомольской и от площади Победы до улицы Советской. Общая протяженность обновленных участков составила 1 километр.

«Комфорт жителей начинается с надежной коммунальной инфраструктуры. Будем держать на контроле аналогичные проекты в других районах области», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.