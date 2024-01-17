Завершена реконструкция водопроводной насосной станции в селе Лавы Елецкого района. Работы проводились по проекту модернизации коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения с привлечением льготного займа за счет средств Фонда национального благосостояния.

Необходимость реконструкции насосной станции 2-го подъема Лавского водозабора возникла из-за высокой степени изношенности оборудования и сетей, которые находились в эксплуатации 37 лет. Здания и сооружения оказались частично разрушены. Кроме того, имеющейся производственной мощности было недостаточно в условиях увеличения объемов жилищного строительства.

По проекту модернизации провели реконструкцию насосной станции с установкой нового современного оборудования. Кроме того, за ее пределами проложили новый водопровод протяженностью свыше километра. Мощность насосной станции увеличилась более чем вдвое – до 13,1 тысячи кубометров в сутки. Все процессы на объекте теперь автоматизированы, а новое оборудование позволит сократить эксплуатационные расходы. В итоге качество водоснабжения улучшится более чем у 25 тысяч жителей города Ельца и Елецкого района, а также у резидентов елецкой площадки ОЭЗ «Липецк». Кроме того, появилась возможность подключения новых абонентов.

«Качественное водоснабжение – одна из базовых составляющих условий комфортной жизни, которые должны быть у всех липчан. Будем инвестировать в модернизацию и строительство коммунальных сетей, чтобы так и было на всей территории региона», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.