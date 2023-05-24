Специалисты «Уваровской ПМК-22» завершили основные работы на половине моста через реку Матыра по улице Песковатской в Грязях. Движение транспорта переведено на обновлённую часть.

Реконструкция переправы идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы ведут без перекрытия сооружения, по полосам. Рабочие перенесли коммуникации, разобрали половину моста, отремонтировали и укрепили опоры. Четыре пролёта длиной 15 и 33 м соединили новые металлические пролётные балки, на них легло новое мостовое полотно.

Теперь такие же работы ждут вторую половину моста. Движение по ней перекрыто, начинается демонтаж конструкций. Длина грязинского моста – 101,5 м. Его построили в 1984 году, и с тех пор капитально не ремонтировали. Работы обойдутся в 474 млн рублей. После реконструкции здесь будет две полосы движения по 3,5 м и полутораметровый тротуар. Сдан объект должен быть к сентябрю.

Всего в Липецкой области в этом году обновляется 17 переправ, сдать до конца года планируется 12 из них. Самые значимые объекты года, помимо грязинского, – Сокольский и Октябрьский мосты в Липецке, а также переправа через реку Становая Ряса в Чаплыгине. «В регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов. Мы ежегодно увеличиваем финансирование этих проектов, что повышает безопасность движения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.