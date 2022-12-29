Детская поликлиника на улице Гагарина в Липецке готовится к открытию. Объект посетили вице-губернаторы Роман Петрухин и Ольга Белоглазова. «Необходимость в строительстве нового медучреждения назрела давно. Детские поликлиники – №3 на улице Гагарина и №4 на улице Филипченко уже не справлялись с нагрузкой. К тому же они расположены в многоквартирных жилых домах, а это узкие коридоры, маленькие кабинеты. Здесь врачи и пациенты будут в комфортных условиях», – сказала Ольга Белоглазова.

В новой поликлинике медики смогут принять 400 маленьких пациентов за смену. Педиатр, невролог, нефролог, офтальмолог, отоларинголог, хирург, гинеколог, стоматолог и другие специалисты смогут обслуживать около 20 тысяч детей в год.

Для удобства пациентов здания лечебного и лабораторного корпусов соединены переходом. Теперь дети могут перейти по ним в необходимое отделение в любую погоду. В поликлинике расположены кабинеты приёма педиатров и узких специалистов, рентген-блок, прививочные и процедурные кабинеты, бокс неотложной помощи и инфекционных заболеваний, а также отделения дневного стационара и восстановительного лечения. В лабораторном корпусе будут проводить приём анализов и сами исследования.

В поликлинике реализована концепция «Бережливая поликлиника», главная цель которой – сделать посещение врача удобным и комфортным для всех участников процесса. В частности, организована открытая регистратура, картохранилище и работа колл-центра. Разделение и навигация пациентов будут осуществляться с помощью электронной очереди.

Все кабинеты и блоки оборудованы по новым стандартам. Современное оборудование включает цифровой рентген, УЗИ экспертного класса, аппараты для функциональной диагностики, реабилитационное оборудование. Поликлинику построили в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Общие затраты составили 400 млн рублей, из которых 100 млн было выделено на оборудование и мебель.

«В этом году в Липецкой области построено девять объектов здравоохранения. В их числе хирургический корпус онкодиспансера, детская поликлиника в Липецке, женская консультация и детская поликлиника в Чаплыгине. В следующем году планируем построить 11 ФАПов и два отделения общей врачебной практики, а также начать строительство поликлиники в микрорайоне «Елецкий» и завершить строительные работы в поликлинике в Добром», – сказал губернатор Игорь Артамонов.