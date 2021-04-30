В течение недели на базе общественной приемной партии «Единая Россия» в Липецке, а также в местных приемных по всей области прием проводили депутаты разных уровней и представители профильных служб. Со своими проблемами и просьбами к ним обратились более двухсот жителей Липецкой области.

Руководитель фракции «Единой России», спикер областного Совета депутатов Павел Путилин подвел итоги приема и отметил наиболее важные вопросы, волнующие людей старшего поколения.

Один из них – зоны отдыха для пожилых людей во дворах домов и общественных пространствах.

– При благоустройстве таких территорий необходимо учитывать мнения людей старшего поколения, – отметил Павел Путилин. – Во дворах устанавливаются детские городки, спортивные площадки, а для бабушек и дедушек порой забывают. Нужно, чтобы и во дворах, и на территории общественных пространств были специальные зоны отдыха для пожилых. Этот вопрос необходимо учитывать на стадии проекта благоустройств.

Особое внимание руководитель фракции «Единой России» уделил вопросам здравоохранения. На приеме к Павлу Путилину обратились жители нескольких отдаленных сел области с просьбой оказать помощь в прохождении медицинского обследования узкими специалистами. Если в городе пенсионеры могут записаться на прием к таким врачам, то в селах сделать это проблематично.

– В регионе несколько лет курсируют «Поезда здоровья», – подчеркнул Павел Путилин. – Врачи узких специальностей по графику выезжают в районные центры и проводят обследования жителей. Необходимо, чтобы «Поезда здоровья» добирались и до дальних уголков региона, либо администрация населенных пунктов организовала подвоз жителей в районный центр для прохождения обследования. Сегодня нужен комплекс мер по повышению качества медицинского обслуживания для людей старшего поколения, живущих в отдаленных селах. Этот вопрос, уверен, будет решен в ближайшее время.