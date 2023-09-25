Реконструкция поликлиники Хлевенской районной больницы завершилась в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Поликлиника обслуживает более 18 тысяч человек. Плановая мощность составляет 260 посещений в смену. На сегодняшний день в поликлинике ведут прием 25 врачей по 20 специальностям, проводится более 12 тысяч функциональных обследований в год, ежедневно около сотни медицинских манипуляций, в том числе прививок.

Внутри здания специалистами произведена замена канализации, водоснабжения, отопления, электрооборудования, пожарной сигнализации, установлены новые оконные и дверные блоки, также сделана перепланировка помещений и внутренняя отделка, заменена напольная и настенная плитка, смонтированы подвесные потолки. В рамках программы «Доступная среда» центральный вход в медучреждение оборудован пандус-платформой и лестничными поручнями для удобства маломобильных групп населения.

Кроме того, в поликлинику закуплена мебель и необходимые медицинские изделия. В помещениях созданы все необходимые условия для работы медицинских сотрудников и комфортного пребывания пациентов, а за счет собственных региональных источников был сделан капитальный ремонт фасада здания с современной отделкой декоративной штукатуркой. «Поликлиника после ремонта — это современное светлое просторное помещение, удобные кабинеты и зоны ожидания, которые создают положительные эмоции у пациентов. Вместе с тем, правильная организация амбулаторной помощи, позволит нам совершенствовать медицинскую деятельность», — пояснила главный врач Надежда Романовская.

За последнее время по региональной программе «Губернаторские полтора миллиона» в Хлевенскую районную больницу устроены три врача, получившие единовременную социальную выплату. По программе «Земский фельдшер» три фельдшера пришли работать в фельдшерско-акушерские пункты Хлевенского района.