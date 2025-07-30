Завершилась реконструкция современного корпуса школы №3 в Лебедяни

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил Лебедянь, где завершилось строительство нового корпуса школы №3. Его возвели на месте снесенного аварийного здания.

«Откроем его 1 сентября, хотя изначально планировали в декабре. Вместо старого здания 1957 года здесь — современные классы, новое оборудование, удобная мебель. Своя столовая, кабинеты домоводства и кулинарии, мастерская с токарными станками, спортзал и даже тир. Актовый зал спроектировали по-особенному: экран и сцену видно с любого места. Это современное, безопасное и комфортное образовательное пространство, где гармонично сочетаются передовые технологии и уважение к культурному наследию. Это важный шаг в реализации задач, поставленных Президентом РФ по созданию достойных условий для обучения и развития каждого ребенка», – отметил Игорь Артамонов.

В коридоре третьего этажа школы – граффити-портреты Антона Чехова, Владимира Набокова, Владимира Маяковского и других классиков русской литературы. Зоны отдыха для учащихся сделали на каждом этаже. В кабинетах – эргономичная мебель, интерактивные доски, современное техническое оснащение.

Новый корпус, рассчитанный на обучение среднего и старшего звена (5-11 классы), позволил разгрузить существующие площади школы и ликвидировать эксплуатацию аварийного старого здания, полностью соответствуя санитарно-гигиеническим нормативам и требованиям безопасности.

Строительство нового корпуса школы №3 – часть масштабной работы развития Лебедяни по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Параллельно в городе реализуются проекты строительства Ледового дворца и модернизации очистных сооружений, что в совокупности значительно повышает качество жизни горожан и привлекательность территории.

В связи с тем, что Лебедянь входит в перечень опорных населенных пунктов на территории Липецкой области, финансирование объектов по данной госпрограмме осуществляется в приоритетном порядке.