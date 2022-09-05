Обучающий тренинг АО «Корпорация МСП» – «Школа предпринимательства» в течение пяти дней проходил в центре «Мой бизнес» (АНО «ЦПЭ Липецкой области». Это программа для тех, кто уже имеет предпринимательский опыт и столкнулся с первыми трудностями, кризисами или хочет масштабировать имеющийся бизнес.

Всего в обучении приняли участие 36 человек – только открывшиеся ИП, действующие компании, а также недавно масштабировавшиеся и зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей. Участники вместе с тренером программы – сертифицированным бизнес-тренером АО «Корпорация МСП», специалистом Центра поддержки предпринимательства Липецкой области Маргаритой Болдыревой и приглашенными экспертами изучали такие темы, как анализ управленческой структуры, финансовых показателей, анализ рынка, формирование портретов целевых клиентов, приоритизация целевых сегментов, разработка маркетингового плана и другие шаги, способствующие развитию компаний.

Маргарита Болдырева рассказала, что участники много работали в командах. «Предприниматели были очень активны и вовлечены во все процессы обучения – мини-лекции, командные и индивидуальные упражнения, дискуссии со мной, спикерами и между собой. После обучения была проведена очень динамичная процедура обратной связи. Мне лично и центру в целом очень важно, чтобы наши бизнесмены достигали поставленных целей, а процесс учебы был комфортным и полезным. Центр «Мой бизнес» всегда готов к диалогу с нашими клиентами и работать «под запрос», – бизнес-тренер.

В финальный день участники получили именные сертификаты, которые дают дополнительные баллы при получении некоторых видов государственной поддержки. Это, например, грант для молодых предпринимателей до 25 лет. В этом году состоится второй поток «Школы предпринимательства», узнать о точных датах проведения обучения и других проектах можно на сайте центра «Мой бизнес» в разделе «Календарь». «Школа предпринимательства» способствует развитию практических навыков поиска и оценки прибыльности идеи, а работа в кругу единомышленников помогает протестировать и доработать ее. Это очень важно, для тех, кто занимается бизнесом», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.