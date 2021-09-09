В Усмани завершилось строительство очистных сооружений. Сейчас здесь ведутся пуско-наладочные работы и регулировка всех стадий очистки для соответствия стоков нормативным требованиям рыбхоза.

«Износ старых очистных сооружений составлял почти 90%. Для районного города с населением почти 20 тысяч человек – это серьезная проблема, решение которой откладывать было нельзя», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

По инициативе Игоря Артамонова в 2019 году на реконструкцию очистных сооружений было выделено более 347 млн рублей из регионального бюджета. Основной объем строительных работ был выполнен в 2020 году – смонтированы песколовки и решетки, выполнены железобетонные работы по отстойникам первой, второй ступени и дополнительному отстойнику. В текущем году завершен монтаж технологического оборудования, подведение коммуникаций и благоустройство территории.

После реконструкции мощность очистных сооружений увеличилась в два раза до 5000 кубических метров в сутки, что позволит принимать больше сточных вод не только от населения, но и от промышленных, и сельскохозяйственных предприятий. Это предотвратит несанкционированные сбросы в водный объект и максимально снизит негативное воздействие на окружающую среду.