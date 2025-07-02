Завершился этап отбора участников образовательной программы «Гордость Липецкой земли»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл заседание Общественного совета программы «Гордость Липецкой земли», где были представлены результаты отбора участников на обучение.

Заявки подали больше 200 бойцов – ветераны и участники СВО. В основной этап Общественный совет направил 23 человек. К обучению они приступят с 22 августа.

Губернатор отметил, что все участники достойны уважения. Но по правилам отобрали тех, кто лучше справился со всеми этапами. Им предстоит освоить новые профессии, получить важные знания и продолжить службу на благо липецкой земли.

«Они защищали наше будущее на передовой, а теперь мы обязаны помочь героям обрести новое призвание в гражданской жизни. Их навыки и качества – особенные: железная дисциплина, способность мгновенно анализировать ситуацию и принимать взвешенные решения даже под давлением обстоятельств, умение объединять коллектив, брать ответственность за других, находить нестандартные решения в критических ситуациях. Это именно то, что нужно для эффективного управления регионом», – отметил руководитель Липецкой области.

Бойцы, которым по каким-то причинам не удалось пройти все этапы, смогут принять участие в отборе на вторую волну обучения. К ним присоединятся участники, которые прошли отбор, но сейчас несут службу и пока не имеют возможности обучаться очно.