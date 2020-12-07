Завершился первый Липецкий областной Фестиваль информационных технологий IT-Фест-2020

Фестиваль информационных технологий «IT – Фест 2020» завершился в Липецкой области, он проходил с 28 ноября по 6 декабря. Участниками фестиваля стали школьники, студенты, педагоги, сотрудники ИТ-компаний региона. Около 800 человек в течение недели приняли участие в олимпиадах, конкурсах и мастер-классах, проходивших в рамках фестиваля на площадках образовательных организаций региона «Стратегия», «IT -куб», компьютерная академия ШАГ, ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Юные липчане демонстрировали свои навыки и знания в роботехнике, информационной безопасности и создании мультимедиа проектов.

«Потребность в IT-специалистах сегодня большая, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Региону нужны профессионалы, идущие в ногу со временем. Уверен, что мероприятия IT-фестиваля заинтересуют жителей области самого разного возраста и откроют перед ними новые перспективы».

6 декабря прошли соревнования по киберспорту, а также круглый стол с участием представителей ИТ-сообщества и руководителей профильных ведомств администрации области, в рамках которого обсуждались вопросы подготовки профессиональных кадров на региональном уровне, запросы и ожидания работодателей. Сайт https://lipetsk.digital и дальше будет пополняться материалами на темы: «Куда пойти учиться по IT- направлению» и « Куда пойти работать по IT-профилю» в Липецкой области.