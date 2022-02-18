Приём заявок на литературную премию имени Левитова второго сезона завершился. Свои работы прислали около 1000 авторов из 66 регионов РФ 15 зарубежных стран. Итоги премии будут объявлены в августе 2022 года в Липецкой области на литературном фестивале в честь нашего земляка, писателя-народника из села Доброе Александра Левитова.

Лонг-лист будет обнародован не позднее 15 мая, шорт-лист — не позднее 1 июля 2022 года. Участников шорт-листа премии пригласят в Липецк на литературный фестиваль #ЛевитовФЕСТ , который запланирован на 19-21 августа 2022 года. На нем пройдут обучающие семинары, выступления жюри и финалистов, лекции, круглые столы, экскурсии по Липецку и области. В состав жюри вошли писатели, поэты и литературные критики России. Среди них – главный редактор издательства «Астрель-СПб» Александр Прокопович, поэт и критик Борис Кутенков, поэт, секретарь Союза писателей России Нина Ягодинцева, прозаик, председатель Совета молодых литераторов Союза писателей России Андрей Тимофеев и другие. Премия им. А.И. Левитова учреждена в Липецке в 2020 году к 185-летию со дня рождения писателя. Идейным вдохновителем и учредителем премии стала поэт и прозаик Анна Харланова, землячка Александра Левитова. Призовой фонд премии — 100 000 рублей. Свои произведения на конкурс в первом сезоне прислали более 2000 авторов со всей России. В новом сезоне премия Левитова стала международной, поскольку интерес к имени липецкого писателя проявили авторы не только из 70 регионов РФ, но и еще из 8 стран.

«Роль культуры для мирового сообщества сегодня очень важна, потому что она объясняет многое гораздо лучше, чем политические комментарии и телевизионные репортажи. Творчество – это то, что в первую очередь объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.