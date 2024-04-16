14 апреля завершился прием заявок на I всероссийский «Липецкий питчинг кинопроектов». На конкурс поступило 250 сценариев из 58 городов России. Больше всего заявок было из Москвы и Санкт-Петербурга. 27 кинопроектов подали жители Липецкой области. Молодые кинематографисты чаще всего выбирали драму и комедию для своих сценариев.

«Липецкая область всегда привлекала представителей киноиндустрии. На ее территории снимались сцены для многих фильмов. Интерес к региону не уменьшается. То, что наши места по-прежнему вдохновляют творческих людей на новые проекты, не может не радовать», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Конкурс проходит в двух категориях: «Игровое кино» и «Документальное кино». На следующем этапе жюри предстоит отобрать лучшие заявки. До 22 апреля 2024 года будут определены по десять проектов в каждой категории, они выйдут в финал – очную защиту перед экспертами, которая пройдет в Липецке 13 мая 2024 года.

По результатам питчинга победители получат от организаторов и партнеров призы для реализации кинопроекта на территории Липецкой области: техническую, информационную, юридическую и организационную помощь, денежные призы. В категории «Игровое кино» призовой фонд 1 млн рублей, в категории «Документальное кино» – 500 тыс. рублей.