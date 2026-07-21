Завершился шестой поток липецкой «Школы фермера»

Шестой поток образовательного проекта «Школа фермера» прошли 30 липчан, десять из которых — участники специальной военной операции и члены их семей. Обучение началось 27 апреля и проходило на базе Липецкого института переподготовки и повышения квалификации кадров АПК. В этом году выбраны два направления: «Животноводство» и «Растениеводство». Участники посещали теоретические и практические занятия, направленные на развитие навыков ведения успешного фермерского хозяйства. Во время обучения они побывали на лучших региональных сельхозпредприятиях и познакомились с опытом работы фермерских хозяйств региона.

На днях выпускники липецкой «Школы фермера» защитили индивидуальные бизнес-проекты – от развития птицеводства и выращивания томатов и садовой земляники до производства замороженных мясных продуктов и сублимационной переработки плодово-ягодных культур. Все участники проекта получили дипломы о профессиональной переподготовке. К слову, у некоторых из них уже есть действующий бизнес, другие только планируют заняться сельским хозяйством, но все продемонстрировали готовность применить полученные знания на практике.

«В Липецкой области «Школа фермера» проводится с 2021 года. Обучение прошли уже 184 человека. Многие из них действительно нашли дело по душе, развивают свои хозяйства, получают доход. Как МСП, они могут рассчитывать на существенную поддержку на развитие своих проектов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всероссийский образовательный проект «Школа фермера» организован Минсельхозом России и Россельхозбанком. Он объединяет возможности регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров для подготовки профессиональных кадров в сфере АПК и направлен на развитие фермерства и поддержку перспективных отраслей сельского хозяйства. Обучение в «Школе фермера» бесплатное.