Завершён первый этап благоустройства Молодёжного парка в Липецке

В Липецке завершился первый этап благоустройства Молодёжного парка. На территории общественного пространства обустроили просторную пешеходную аллею. После завершения работ по асфальтированию установили 12 скамеек. Рядом с ними разместили антивандальные урны из бетона с добавлением гравийной крошки. Помимо пешеходной дорожки в самом парке появилась аллея и вдоль улицы Катукова.





Работы в Молодёжном парке стартовали в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». «Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание, – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Реализация нацпроекта «Жильё и городская среда» – одно из приоритетных направлений деятельности органов власти».

Благоустройство зоны отдыха продолжится. Здесь планируют создать места для семейного отдыха, для пикника и площадки для занятий спортом. Также градостроителями прорабатывается и вопрос о создании полноценной входной группы в парк на месте парковки, расположенной в районе улицы Кривенкова. Когда концепция будет готова, её вынесут на общественные обсуждения.