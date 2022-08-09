Технический этап рекультивации свалки площадью 4,4 гектара в селе Ярлуково Грязинского района завершён. Полностью работы будут закончены в октябре текущего года. На плодородном слое грунта посеют многолетние травы и уже через четыре года участок вернётся в целевое использование.

Работа по ликвидации свалок в регионе продолжается. До конца 2022 года будет рекультивирована свалка площадью 3,5 гектара в Тербунах. Общая стоимость работ – 3,6 млн рублей.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Экология» одобрены заявки Липецкой области на рекультивацию ещё трёх объектов – полигона «Венера» в Липецке, Нижневоргольской свалки в Ельце, полностью будет рекультивирована свалка в деревне Федоровка (Северный Рудник). Общая площадь восстановленных земель составит 35 гектаров.

«От экологического и санитарного состояния населённых пунктов во многом зависит качество жизни населения, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы реализуем ряд проектов, направленных на улучшение экологии, и прилагаем максимум усилий для того, чтобы эта работа была выполнена качественно и в срок».