Завод «Гермес-Липецк» признан одним из лучших работодателей страны

ООО «Гермес-Липецк» признано одним из лучших работодателей страны по итогам исследования Forbes. В 2025 году компания удостоилась платинового статуса в номинации «Корпоративное управление» и бронзовых наград в категориях «Экология» и «Сотрудники и общество».

Рейтинг Forbes оценивает компании по ключевым параметрам устойчивого развития: социальная ответственность, корпоративная культура, экологичность производства и качество управления. Высокие оценки компании подтверждают ее соответствие современным стандартам ведения бизнеса.

В основе кадровой политики «Гермес-Липецк» – комплекс мер по поддержке сотрудников. Компания предлагает конкурентный уровень дохода, программу беспроцентных займов для решения срочных вопросов и систему поддержки в трудных жизненных ситуациях. Для укрепления корпоративного духа организовано участие сотрудников в спортивных мероприятиях, таких как Липецкий марафон и «Гонка Героев Urban».

Особое внимание уделяется профессиональному развитию персонала. В компании действует программа наставничества для адаптации новичков, а система «Менеджмент идей» позволяет каждому сотруднику вносить предложения по улучшению бизнес-процессов. Лучшие инициативы поощряются, что стимулирует культуру постоянного совершенствования.

Достижения в области управления и работы с персоналом дополняются устойчивым развитием производства. Осенью 2025 года на заводе был торжественно открыт второй производственный цех площадью 2700 кв. м. Инвестиции в проект превысили 600 миллионов рублей. Реализация проекта, поддержанного Фондом развития промышленности и правительством Липецкой области, позволила расширить производственные мощности, внедрить передовые технологии и создать новые рабочие места.