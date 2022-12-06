Ещё один инвестор выбрал для реализации своего проекта особую экономическую зону «Липецк». Сегодня на грязинской площадке ОЭЗ открылся завод компании «Эгида». В церемонии запуска производства принял участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Инвестор из Казани вложил в производство 4,3 млрд рублей. На заводе будут производить больше 20 марок эластичного пенополиуретана для мебельной, швейной и автомобильной промышленности в форме блоков, листов, рулонного полотна, фигурных изделий. Производство обеспечено передовыми технологическими процессами с использованием новейшего оборудования. На предприятии будет трудоустроено более 200 человек.

«Липецкая область продолжает демонстрировать свою привлекательность для инвесторов. Сегодня мы открыли современный завод, с новейшим оборудованием и передовыми технологиями. Для нас очень важно, что созданы новые рабочие места и заработная плата здесь достойная. Кроме того, это отличный пример импортозамещения. Мы надеемся, что примеру коллег последуют и другие инвесторы из Татарстана и выберут наш регион для реализации своих проектов», – прокомментировал губернатор.

Компания «Эгида» основана в 1992 году в Казани. Предприятие является одним из крупнейших в России производителем эластичного пенополиуретана. На долю компании приходится не менее 35% произведённого в стране материала. В торговую сеть компании «Эгида» входит более 50 представительств, что позволяет поставлять продукцию в регионы России и страны СНГ.