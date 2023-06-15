Еще один резидент придет в Липецкую область. На грязинском участке ОЭЗ ППТ «Липецк» будет построен завод по производству контейнеров для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов и генеральный директор ООО «Феррогрупп» Алексей Шерстов.

Компания инвестирует в производство 482 млн рублей, создаст около 90 рабочих мест. Предприятие планируют открыть в начале 2026 года. Выпускать будут четыре вида контейнеров: для насыпной, рулонной стали, транспортный и специализированный. Объем производства составит порядка 1500 контейнеров для рулонной стали и порядка 2000 транспортных и специализированных контейнеров в год.

«Стратегия экономического развития должна предполагать не только наращивание объемов продукции, но и разработку концепции по логистике, совершенствованию промышленной инфраструктуры и локализации сопутствующих производств. Предприятие по выпуску контейнеров способствует решению вопросов, связанных с перевозками, а это очень важная составляющая», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.