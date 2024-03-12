Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов приняли участие в открытии завода по производству кормов для собак и кошек в Елецком районе.

«Компания «Петэксперт» станет примером для новых инвесторов, рассматривающих эту площадку для размещения своих производств. ОЭЗ «Липецк», к которой относится эта территория, по многим параметрам является лидером в стране среди подобных ОЭЗ. И вопрос не только в преференциях и льготах, которые получают резиденты особых экономических зон. Липецк и Елец имеют ряд других преимуществ, в числе которых удобная логистика, ресурсоснабжающая инфраструктура, а также налаженное взаимодействие с профессиональными учебными организациями по подготовке кадров», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Общая площадь завода составляет 18 000 кв. м., где 16 000 кв. м. занимает производственный цех. Объем производства первой очереди – 10 тысяч тонн сухих кормов премиум и супер-премиум классов в год с выходом на полную производственную мощность 20 000 тонн до конца 2024 года. Совокупный объем инвестиций в производство составил более 3 млрд рублей с созданием 150 рабочих мест.

«В 2022 году инвестор проекта – «Четыре Лапы» принял осознанное инвестиционное решение построить завод по производству кормов для домашних животных в особой экономической зоне «Липецк», на территории Елецкого участка, где мы стали первым резидентом. Сегодня мы запускаем первую очередь производства на 20 тысяч тонн в год высококачественных кормов из натурального сырья и ингредиентов, в том числе – с высоким содержанием свежего мяса, для того чтобы наши с вами домашние питомцы могли быть счастливыми и здоровыми. Мы благодарим правительство Липецкой области и лично Игоря Георгиевича Артамонова, а также ОЭЗ за помощь и представленную возможность реализовывать наш проект именно здесь», – отметил генеральный директор «Петэксперт» Дмитрий Цыпин.

До 2027 года компания намерена полностью завершить строительство производственного комплекса, где будут работать два завода по производству сухих кормов общей мощностью 80 000 тонн, и два – по производству влажных кормов, мощность которых составит 40 000 тонн.

«Петэксперт» планирует сотрудничать не только с поставщиками сырья и ингредиентов из Липецкой области, но и системно заниматься подготовкой кадров для предприятия вместе с ссузами и вузами Липецкой области. В ходе торжественной речи генеральный директор «Петэксперт» также анонсировал запуск корпоративной стипендиальной программы, благодаря которой ежемесячно 10 лучших студентов будут получать дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей.