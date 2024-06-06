Завод по производству сухих смесей для строительства появится на елецком участке ОЭЗ «Липецк». Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2024 подписали вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов и генеральный директор компании «Рунит» Нина Шангина. Сумма инвестиций в проект – 450 млн рублей. На предприятии создадут более 160 рабочих мест. Первую очередь предприятия «Рунит-Елец» планируют запустить в 3 квартале 2025 года.

Гендиректор компании «Рунит» Нина Шангина подчеркнула, что регион интересен не только хорошими условиями для ведения крупного бизнеса, но и тем сырьём, которое производится в Липецкой области, а также удобной логистикой.

«Липецкая область особенно интересна нам тем сырьём, которое имеется в регионе, поэтому мы сознательно выбирали такую площадку – именно из-за того сырья, которое может дать не только этому региону, но и всей стране качественно новые продукты, которые на минеральном сырье основаны, – прокомментировала гендиректор компании «Рунит» Нина Шангина. – С большим воодушевлением к этому проекту относимся и сделаем всё возможное для того, чтобы он был реализован в кратчайшие сроки и принёс пользу не только нам, но в первую очередь тем, кто живёт в регионе».

Продукция завода — сухие смеси для строительства, ремонта и реставрации, мелкозернистые бетоны и растворы на основе гидравлических и воздушных вяжущих. Кроме того, будет налажено производство каменной штукатурки, силикатной краски, камнеукрепителей, изделий из архитектурного и мозаичного бетона и бетонных изделий. «Мы заинтересованы в том, чтобы в Липецкой области производили качественные материалы для строительства домов, дорог и других объектов. У нас есть для этого достойная сырьевая база. Уверен, продукция будет востребована у строительных компаний и реставрационных центров по всей России. А удобное расположение предприятия рядом с федеральной трассой облегчит логистику», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.