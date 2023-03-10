Мини-завод по выпуску полнорационных экструдированных и гранулированных комбикормов для сельскохозяйственных животных заработал в селе Талицкий Чамлык Добринского района. Производительность предприятия – 1,1 тонны корма в час или 9 тонн в смену. Продукция предназначена для птицы, крупного рогатого скота, свиней и рыбы. Она сертифицирована и полностью соответствует государственному стандарту.

Добринский комбикорм предполагается реализовывать крупным и мелким оптом птицефабрикам, личным подсобным, фермерским и рыбоводческим хозяйствам. Первую партию приобрели местные жители. Отзывы от первых покупателей самые положительные.

Предприятие принадлежит местному фермеру Александру Жданову. За 3,5 млн рублей он построил подходящее здание, еще за 6,5 млн – приобрел современную автоматизированную технологическую линию. Также на предприятии создан фасовочный узел, где корм упаковывается в 20 и 40-килограммовые мешки, и предусмотрены складские помещения для сырья и готовой продукции. К сельскому бизнес-проекту планируют присоединиться КФХ Добринского района. Они станут резервными поставщиками зерновой продукции.

«Агропромышленный комплекс региона силен не только предприятиями-гигантами. Среди сельчан много инициативных граждан, которые хотят жить и трудиться на родной земле. Они прекрасно понимают потребности на селе, и поэтому их бизнес-идеи часто оказываются своевременными и актуальными. Нужно помогать таким активистам, поддерживать их стартапы. Если люди будут заняты любимым и полезным делом, то и жизнь на селе будет процветать», – уверен губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.