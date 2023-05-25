Скоро в Добринке заработает предприятие по производству растительных масел и комбикормов. В конце 2021 года инвестор заинтересовался полуразрушенными помещениями бывшего завода сухого обезжиренного молока, не работавшего более 12 лет, и выкупил их. С марта 2022 года на этой территории проводится масштабная реконструкция – производственная площадка восстанавливается практически с нуля. Уже отстроено и отремонтировано несколько цехов, котельная, помещение под склад, закуплено оборудование – все отечественного производства, ведется монтаж линий.

В середине лета на заводе начнут производить экструдированные гранулированные корма для крупного рогатого скота. Сейчас проводится пробный пуск линии экструдирования. Используется местное сырье – в основном зернобобовые культуры, богатые белком. Рецепт разработан с учетом рекомендаций ветеринаров. Мощность двух линий грануляции составит 240 тонн кормов в сутки.

Выпуск основного продукта – растительных масел – намечен на сентябрь. Завод сможет производить любое растительное масло – рапсовое, соевое, но прежде всего будет специализироваться на подсолнечном. Плановая мощность переработки подсолнечника – 400 тонн в сутки. В будущем здесь планируют организовать линию по розливу масла в потребительскую тару и реализовывать под местным брендом. А пока будут поставлять крупными партиями на предприятия пищевой промышленности и компаниям, занимающимся фасовкой.

Сейчас на предприятии задействовано 25 человек. При выходе на полную мощность штат увеличится еще на 45-50 человек. В настоящий момент предприятие активно занимается подбором персонала.

Стоит отметить, что в Добринском районе есть еще одно предприятие, занимающееся выпуском кормов для сельскохозяйственных животных, – СССПК «Русь».

Его основным видом деятельности является животноводство. Сейчас на ферме несколько сотен овец, но это количество планируют наращивать. В 2020 году кооператив получил грант на развитие материально-технической базы. На выделенные и собственные средства было приобретено оборудование для гранулирования продукции. Сначала здесь хотели гранулировать сено, чтобы оно лучше хранилось, но в итоге начали выпуск комбикормов. Мощность линии – 400 килограммов в час. В зависимости от ингредиентов можно производить корма для цыплят, бройлеров, несушек, уток, кроликов, КРС, поросят, свиней, овец. Продукция идет на прокорм собственного стада, а также пользуется спросом у частных лиц и фермерских хозяйств. Помогает с реализацией администрация района – предприятию предоставлен магазин в райцентре.

«Региональная власть особое внимание уделяет поддержке предпринимателей в вопросах организации бизнеса, его развития, расширения производства, внедрения инновационных технологий, закупки оборудования, а также реализации продукции. Производства – это экономический потенциал территории и рабочие места для наших граждан», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.