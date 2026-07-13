Завод влажных кормов для животных на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» начнут строить в сентябре

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вместе со своим заместителем Сергеем Курбатовым посетил на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» предприятие по выпуску сухих кормов для животных «Петэксперт». Гости оценили современное оборудование, контроль качества на всех этапах, собственные лаборатории.

Скоро предприятие приступит к строительству еще одного завода – по выпуску влажных кормов. Соглашение с компанией «Петэксперт» о расширении производства было подписано в июне на ПМЭФ-2026. Объём инвестиций в проект составит 2,2 млрд рублей. Место для будущего завода уже определено, строительство начнётся в сентябре. «Темпы у компании серьёзные: первый производственный цех здесь открыли всего два года назад», – отметил Игорь Артамонов.

Хотя до запуска новых линий ещё больше года, компания уже занимается подготовкой кадров. Особые надежды связывают с перспективными выпускниками кластера «АгроХимБиоТех» Елецкого государственного университета. Несколько молодых специалистов уже успешно прошли путь от обучения и стажировки до трудоустройства на предприятии. Это говорит о том, что выстроенная система действительно работает.

«Петэксперт» зарекомендовал себя не только как надёжный инвестор, но и как социально ответственный бизнес. Компания восстанавливает два исторических особняка на улице Октябрьской, 131-133 в Ельце. С сегодняшнего дня это место наполняется новым смыслом: здесь открывается уже ставший традиционным фестиваль современного искусства «Арт-Елец», который придумала и проводит компания. Получился целый креативный квартал со смотровой башней, откуда открывается вид на город. В зданиях и под открытым небом разместились инсталляции современных авторов, лектории и арт-объекты, которые позволяют по-новому взглянуть на привычные вещи. Фестиваль будет проходить до 6 сентября. Впереди почти два месяца выставок, лекций и мастер-классов.

«Необычно, ярко и действительно незабываемо. Это достойный пример отношения к территории, где бизнес работает и развивается: не только создавать производство и рабочие места, но и бережно относиться к истории города, вкладываться в его культуру и общественную жизнь», – отметил Игорь Артамонов.