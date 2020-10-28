Заводскую площадь в Липецке очистят от проводов над головами

Без паутины проводов – небо над Заводской площадью будет чистым. Сетевые организации уже приступили к переносу воздушных кабелей и проводов с опор наружного освещения. Их убирают в гибкие гофрированные трубы и помещают под землю.

– Такая же судьба ждет и электрические кабели, которые питают торговые помещения на площади – для них уже вырыли траншеи, в которые позже уберут все провода, – пояснили в городском департаменте градостроительства и архитектуры.

Помимо этого, подрядчик приступил к устройству траншей для сетей наружного освещения – все кабели для пяти опор тоже проложат под землей, что позволит оставить «чистым» небо над общественным пространством.

Одновременно продолжаются работы и по благоустройству пространства. Специалисты уже срезали старое асфальтовое покрытие и начали подготовку к устройству песчано-щебёночного основания под плитку – на площадь завезли песок и щебень. В планах – планировка строительных материалов и укладка порядка двух тысяч метров тротуарного покрытия.

Заводская площадь станет пешеходной зоной. Чтобы ограничить доступ транспортных средств здесь установят 39 боллардов. Подъезд к площади будет организован в районе торгового центра «Весна» – его планируют заасфальтировать.