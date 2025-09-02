Заводы Липецкой области приступили к переработке сахарной свеклы

Все шесть заводов Липецкой области приступили к переработке свёклы нового урожая. На сегодняшний день переработано более 380 тыс. тонн свёклы, из которых получено 37 тыс. тонн сахара.

Свёклу убирают в 14 районах и округах. На 1 сентября с 10 тысяч гектаров накопано 413 тысяч тонн свёклы при средней урожайность по области – 413 ц/га. «Липецкая область занимает второе место в стране по производству сахара. Регион вырабатывает его значительно больше, чем необходимо для внутреннего потребления», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.