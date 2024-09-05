Пять липецких сахарных заводов уже приступили к переработке сахарной свёклы нового урожая. Из 499 тысяч тонн свёклы выработано 63,8 тысячи тонн сахара. Также получено 21,7 тысячи тонн жома. На аналогичную дату прошлого года было получено чуть более 40 тысяч тонн сахара.

Шестой сахарный завод начнет переработку сладкого корнеплода сегодня. В управлении сельского хозяйства Липецкой области уточнили, что местные заводы перерабатывают свёклу, не только выращенную в регионе, но и привезенную из соседних областей.

Уборка сахарной свёклы в Липецкой области идёт полным ходом. Сейчас её копают в 16 районах и округах. С 14 тысяч гектаров собрано 481,8 тысячи тонн сладкого корнеплода. Урожайность сахарной свёклы ниже прошлогодней: сказались майские заморозки и нехватка влаги. Однако сахаристость в этом году выше. Сейчас она составляет 17,9%. В прошлом году на аналогичную дату сахаристость свёклы была 15,28%. Под сахарную свёклу в 2024 году в регионе отведено 115,7 тыс. гектаров.

Липецкая область традиционно входит в тройку лучших в стране по сбору свёклы и по производству сахара. Ежегодно в регионе вырабатывается порядка 800 тысяч тонн сахара. «Регион входит в число лучших производителей России по целому ряду видов продукции – молоку, детскому питанию, переработанным ягодам и картофелю и, безусловно, сахару. Сахарная свекла вообще исторически является одной из стратегических сельхозкультур для Липецкой области. У наших аграриев большой практический опыт в возделывании этой культуры, а у переработчиков – в производстве сахара», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.