Заводы ОЭЗ «Липецк» принимают делегацию студентов из китайского Аньшаня

Липецкую область посетили студенты Ляонинского университета города Аньшань Китайской Народной Республики. Наш регион принимает гостей в рамках программы летней школы «Добро пожаловать с ЛГТУ 2025». Это новый проект липецкого Политеха. Аньшань считается «стальной столицей» Китая, город является крупным центром черной металлургии и добычи железной руды. Для того, чтобы 9 будущих инженеров и металлургов познакомились с промышленным потенциалом Липецкой области, для них организовали четырехдневную экскурсионную программу на предприятия ОЭЗ «Липецк».

В нее вошли заводы «Фондиталь» (производство отопительных радиаторов и котлов), «Липецкая кофейная компания» (обжарка кофе), «Сибу Индастриэл» (изготовление огнеупорной продукции) и «Бекарт Липецк» (производство металлокорда, бортовой проволоки и стальной фибры Dramix).

Этот визит в Липецкую область для студентов стал первым выездом за границу. Перед поездкой ребята прошли тщательный отбор. В Россию отправились те, кто хорошо учится, успешно прошел собеседование и владеет разговорным английским языком. Ознакомительное посещение нашего региона предполагает развитие сотрудничества с Ляонинским университетом.

«Наша программа рассчитана на расширение и укрепление международных связей ЛГТУ с университетами других стран. Мы хотим популяризировать потенциал липецкого Политеха. Также рассчитываем на то, что молодые люди, которые приезжают в рамках данного проекта, в будущем станут студентами нашего вуза», – рассказала старший преподаватель кафедры иностранных языков, руководитель международного союза студентов ЛГТУ Наталья Сараева.

В значительной степени гостей из Китая интересовали технические процессы и деятельность предприятий ОЭЗ «Липецк». По ходу экскурсий они задавали много вопросов на тему: как все устроено. По итогам визита студенты должны будут написать отчеты с отзывами и впечатлениями о своей поездке.

«Очень понравилась страна, предприятия, которые мы посетили. Если будет такая возможность, то по окончании университета я хотела бы поступить в магистратуру по своему направлению здесь, в Липецке», – поделилась Чжан Фан, которая изучает в своем университете «Материаловедение».