Прием документов на получение регионального гранта «Туризм» начнется в Липецкой области 18 июля и продлится до 1 августа включительно. Размер поддержки составляет от 500 тыс. до 15 млн рублей.

Грант направлен на финансовое обеспечение затрат липецких предпринимателей, реализующих проекты в сфере внутреннего и въездного туризма. Полученные средства можно направить на приобретение земельных участков, оборудования, мебели, материалов, инвентаря, разработку проектной документации, а также на покупку или строительство, ремонт и переустройство помещений, подключение к коммуникациям. Важно, что на покупку инвентаря и материалов должно быть направлено не более 20% от суммы гранта.

Как уточнили эксперты, при этом предприниматель обязан выделить 30% собственных средств на софинансирование проекта. По заявленным условиям грант необходимо использовать в течение 12 месяцев со дня поступления на расчетный счет. А срок введения объекта в эксплуатацию должен составлять не более 24 месяцев.

«Липецкие предприниматели проявляют заинтересованность в развитии туризма на территории региона. Они предлагают любопытные проекты и порой самостоятельно берутся за их реализацию. Разумеется, идеи, способствующие увеличению турпотока, созданию положительного имиджа региона, как интересной локации для отдыха и времяпровождения, достойны поддержки», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В этом году заявки принимает Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Узнать все условия получения гранта можно по телефонам: +7 (4742) 55-13-65, 55-12-85 или на сайте lipfond.ru.