Заявки на участие в IX сезоне олимпиады «Я – профессионал» подали 700 студентов вузов Липецкой области

Подведены итоги регистрационной кампании IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Заявки на участие подали 215 тысяч человек, 700 из них – студенты вузов Липецкой области. Самыми активными стали представители Липецкого государственного технического университета (291 участник), Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина (174 участника), Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского (146 участников).

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Организаторы подготовили для студентов 70 дисциплин, в том числе направления, приоритетные для обеспечения технологического суверенитета страны. Особенностью нового сезона станет усиление карьерной составляющей. Уже на ранних стадиях участники получат доступ к обширной базе стажировок и вакансий от более чем 700 индустриальных партнеров. Им будет предоставлена возможность пройти карьерные консультации и профильные школы и получить предложения о трудоустройстве.

«Эта олимпиада ежегодно объединяет самых талантливых и активных студентов, которые уверены, что профессионализм – это большая ценность», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Отборочный этап IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» запланирован на период с 14 ноября по 1 декабря. Он позволит участникам не только проверить свои знания, но и решить практические задачи от ведущих вузов и работодателей. Для дипломантов олимпиады предусмотрены существенные преимущества: льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру, а также денежные премии до 300 тысяч рублей.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети».