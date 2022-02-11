С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России предоставляет ряд мер социальной поддержки, ранее назначаемых и выплачиваемых органами социальной защиты. Речь идет о пособиях для нескольких категорий граждан, в том числе – для лиц, подвергшихся воздействию радиации.

Одной из выплат, вошедшей в компетенцию органов ПФР, является «дополнительное вознаграждение за выслугу лет работникам организаций, независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Как и прежде, для получения данной меры социальной поддержки гражданам необходимо подать заявление. Отделение ПФР по Липецкой области напоминает, прием заявлений на получение данной выплаты за 2021 год ведется по 14 февраля 2022 года (включительно). Обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на выплату, можно в клиентскую службу Пенсионного фонда, предварительно записавшись на прием, или офис МФЦ.

Решение о назначении выплаты выносится в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления и поступления в Пенсионный фонд необходимых сведений организаций и документов заявителя. Средства выплачиваются в течение 3 рабочих дней после принятия решения о назначении.