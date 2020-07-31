Заявление на получение пособия на детей от 3 до 7 лет подали свыше 38 тысяч липецких семей

Больше 38 тысяч липецких семей подали заявление на получение пособия на детей от 3 до 7 лет. Это втрое больше, чем прогнозировалось, сообщили в управлении социальной защиты населения Липецкой области.

Из всех заявок около 15 тысяч подали жители областного центра. 92% заявлений, а это около 35 тысяч, уже отработаны. По половине из них (17 914 заявлений) принято положительное решение. Примерно стольким же заявителям в получении пособия отказано. Самая частая причина отказа – превышение среднедушевого дохода и недостоверные сведения, указанные в заявлении. Еще одна частая причина отказа, когда заявление на одного и того же ребенка подавалось одновременно через портал госуслуг, через МФЦ и в центре соцзащите по месту жительства.

Специалисты еще раз напомнили, что пособие на детей от 3 до 7 лет включительно выплачивается семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Размер пособия в 2020 году составляет 4920 рублей на ребенка.

В регионе действует целый комплекс мер государственной поддержки для поддержки и укрепления семьи, повышения значимости семейных ценностей.

«Вопросы развития демографической и семейной политики в числе приоритетных во всех муниципалитетах. От этого зависит наше будущее», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.