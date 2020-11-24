Заявление на соцконтракт жители Липецкой области теперь могут подать по электронной почте

Подать предварительное заявление на получение помощи на основании социального контракта жители Липецкой области теперь могут по электронной почте. Для этого надо отправить заполненное заявление на адрес sockontrakt@admlr.lipetsk.ru.

В течение недели специалисты центра социальной защиты населения по месту жительства заявителя отработают полученную информацию. Будут сделаны необходимые межведомственные запросы, и по полученным ответам будет установлено, подходит ли ситуация заявителя под условия предоставления помощи на основании социального контракта или нет.

После этого специалист центра социальной защиты населения свяжется с заявителем по телефону, электронной почте и, если ситуация заявителя подходит под условия предоставления помощи на основании социального контракта, пригласит заявителя на определенный день с оригиналами документов. Далее предстоит составление программы социальной адаптации и бизнес-концепции, а затем передача документов в комиссию, которая примет решение об оказании помощи на основании соцконтракта или об отказе.

Специалисты напомнили, что право на получение помощи на основании социального контракта имеют малоимущие граждане. Для получения помощи по всем направлениям предоставляются одни и те же документы, их всего четыре вида. Это паспорта заявителя и лиц старше 14 лет, указанных в качестве членов семьи; справки о доходах членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения за назначением; документ, подтверждающий родственные отношения заявителя и лиц, указанных в качестве членов семьи; при наличии предоставляются медицинские справки по результатам проведенных не позднее года, предшествующего году обращения, медицинских осмотров, диспансеризации, а также сертификат о проведении заявителем и членами его семьи вакцинации.

Самый существенный объем помощи заявитель может получить в рамках направления «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» – до 250 тыс. рублей. При успешной реализации соцконтракта заявитель получает свой бизнес, необходимые навыки для его дальнейшего ведения, то есть приобретает основу для материального благополучия своей семьи.

Также высокоэффективными могут оказаться такие направления, как прохождение профобучения и переобучения; поиск работы. Очевидно, что новая профессия или новое место работы могут обеспечить более высокий доход. Чтобы поддержать заявителя во время обучения или поиска работы предусмотрена ежемесячная помощь в размере 10515 рублей, а также 30 тыс. рублей единовременно для проходящих обучение или переобучение.

Поддержка малоимущих граждан на основе соцконтракта находится в сфере особого внимания главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. «Государственная помощь попавшим в трудную жизненную ситуацию людям является одной из приоритетных задач социальной политики для региональной власти», – подчеркивает Игорь Артамонов. Липецкая область вошла в число первых российских регионов, вступивших в конце 2018 года в пилотный проект, цель которого – снижение уровня бедности населения в два раза.