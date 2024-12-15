В Дурово строительная бригада капитально облагораживает фасад Дома культуры.

В этом здании, давным-давно покрытом «шубой», под общей крышей разместились сельский клуб, библиотека и администрация поселения. До того тут перекрыли крышу, старые окна заменили на новые, сделали санузел, укрепили фундамент, теперь пришёл черёд отремонтировать фасад.

— Управление внутренней политики Липецкой области устраивало конкурс «Лучшие инициативные проекты», и мы на него подавали заявку на капитальный ремонт фасада Дома культуры, — рассказывает глава Дуровской администрации Любовь Игоревна Жданова, — в результате нашу заявку отобрали. Помогло в софинансировании также ООО «Добрыня», за что выражаем благодарность Владимиру Ромеовичу Арустамову. Местная строительная бригада участвовала в торгах и выиграла тендер. С ноября она ведёт работы, до Нового года по плану всё должно завершиться.

Строители сначала утепляют стены специальными материалами, потом покроют их металлокассетами. На данный момент заменены уже две двери (запасный задний вход и вход в кинобудку). А центральная большая дверь находится на изготовлении. Она самая огромная из всех. Потом мастера, по словам главы, сделают ещё и новую входную группу. Здание станет тёплым и светлым.