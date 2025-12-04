Здание бывшего реального училища отреставрировано в Усмани

В Усмани отреставрировали объект культурного наследия регионального значения – здание реального училища за счет областного бюджета.

Строители воссоздали штукатурные фасады, лепной декор, обновили устройство водосточной системы. Здание является редким для Липецкой области примером постройки в стиле модерн и с 1983 года состоит на охране государства как памятник архитектуры регионального значения.

«Сохранение историко-культурного наследия — это наш долг перед прошлым и инвестиция в будущее. Реставрация здания в Усмани — яркий пример такой работы. Мы не только возвращаем городу его архитектурную жемчужину, но и создаем современные условия для студентов колледжа. Это комплексный подход: укрепляем связь поколений и развиваем качественное образование в исторической среде», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Реальное училище в Усмани было официально открыто 1 октября 1909 года, а первые занятия и торжественный молебен в арендованном здании на Никольской площади состоялись 17 января 1910 года. Проект собственного здания был создан в 1911-1918 годах воронежским городским архитектором Михаилом Замятниным. На протяжении почти столетия здание служило образованию и стране, переживая различные перемены. В его стенах в разное время размещались школа, педагогические курсы и училище. В годы Великой Отечественной войны здесь работал военный госпиталь. Позже здание временно приняло Воронежский сельскохозяйственный институт и школу-интернат.

Особую художественную ценность представляет внутреннее убранство, созданное в конце 1980-х годов по концепции художника Сергея Синельникова. В 1988 году на главной лестнице были установлены авторские витражи из цветного стекла работы супругов Куликовых, посвященные теме борьбы с неграмотностью в 1920-30-е годы.

За весь период эксплуатации исторический облик фасадов был утрачен незначительно, что и позволило провести качественную реставрацию. Работы по восстановлению памятника обеспечат его сохранность как важной части архитектурного и исторического наследия Липецкой области и создадут комфортные условия для современных студентов Усманского многопрофильного колледжа.