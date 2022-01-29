Село Ровенка находится на стыке трёх областей: Липецкой, Тамбовской и Воронежской. Селяне шутят, что у них даже петухи по-своему кричат. Как деревня Ровенка возникла в конце 18-го века. А с освящением здесь в 1878 году храма Дмитрия Солунского получила статус села. Через два года после построения церкви в Ровенке насчитывалось 99 дворов и 791 человек. Долгие годы селение относилось к Александровской волости Бобровского уезда Воронежской губернии, а позднее — к Самовецкой волости того же уезда.

В 1923 году в связи с новым территориально-административным делением Тамбовской и Воронежской губернии вошла в состав Усманского уезда Воронежской губернии. В конце 19-го столетия здесь находились два «промышленных предприятия» — кирпичный и маслобойный заводы. Но гордостью, конечно, была водяная мельница на реке Битюг (селение располагается на правом берегу реки — Вед.), о которой в справочнике «Вся Россия» упоминает уроженец Бобровского уезда, известный журналист и издатель А.С. Суворин. Время её строительства попадает на 50-60-е годы 19 века. В 90-х годах этого столетия мельница в сутки молола до трёх тысяч пудов ржи.

С Ровенкой тесными узами связан писатель пореформенной России А.И. Эртель (1855— 1908 гг.). Нынешнему читателю имя Александра Ивановича малоизвестно, а вот читающая публика 19-го века полюбила его произведения «Смена», «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги» (этим романом восторгался Лев Толстой — Вед.), «Жадный мужик», «Карьера Струкова» и многие другие. Отец писателя Иван Людвигович (он был сыном пленного немца в Отечественную войну 1812 года — Вед.) работал в соседнем сельце Алексеевка, в имении Филиппова. Александр Иванович неоднократно бывал в Ровенке и в «Записках Степняка» мы прочитаем о красоте здешних мест: «Тут тебе Битюк (Битюг — Вед.) разливается… У самых берегов да на островах леса зеленеют, а промеж лесов села раскинулись: Тамлык, Паршиково, Ровенское, Подлесное, Яблонец. А там Красноярье на круче… Приволье! Куда не глянешь, все колокольни белеются да кресты жаром горят… В ясный денек аж рыбинская церковь видна, верст двадцать будет… Как все равно синим туманом заволокет ее, церковь-то, только кресты, словно огоньки, блистают на солнышке… Тут тебе у реки сёла да деревни приютились, словно от ворога схоронились, а сверху, вдоль Битюка, бугры да курганы тянутся… В старину говорят, их, богатыри понасыпали… За Битюком кусты танеевские чуть синеются: Дальний куст, Травин куст…».

Упоминая о курганах, Эртель не лукавит. В окрестностях села находится две курганные группы из трёх насыпей, курганная группа из девяти насыпей, 8 поселений, урочища. Это следы пребывания первобытного человека. Возможно, они относятся к эпохе бронзы. По словам кандидата исторических наук, краеведа В.В. Бахтина на одном из курганов стояла каменная баба. Их обычно устанавливали скифы. По словам Виктора Викторовича, её отправили в Воронежский краеведческий музей.