В отделение по вопросам миграции ОМВД России по Добринскому району многие из нас обращались и не один раз. Здесь занимаются предоставлением государственных услуг, которые связаны с выдачей и заменой паспорта гражданина РФ, регистрационным учетом граждан России.

А также ведут миграционный учет иностранных граждан, проводят добровольное дактилоскопирование, предоставляют адресно-справочную информацию, принимают документы у иностранных граждан по получению ими разрешения на временное проживание или приобретение гражданства России.

Одним из новшеств, связанных с последними событиями в России, является выдача паспортов РФ гражданам, ранее проживавшим на территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России. В настоящее время уже трое из них, проживающие в данный момент в нашем районе, обратились в отделение по вопросам миграции за получением российского паспорта.

В течение года в добринском отделении по вопросам миграции оформляется и выдается более 1000 паспортов граждан России. С января текущего года по новому Федеральному Закону все прибывшие иностранные граждане с целью осуществления трудовой деятельности, продляющие свое пребывание на территории Российской Федерации, обязаны пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и получить соответствующий документ. За период действия нового Федерального закона в отделении по вопросам миграции ОМВД России по Добринскому району было выдано более 140 таких документов.

От коллектива отделения требуется кропотливость, большая внимательность и оперативность в оформлении документов. К примеру, сейчас срок выдачи паспорта гражданина РФ составляет всего 5 дней, а ранее он был в два раза длиннее (10 дней).

Многие жители пользуются порталом Госуслуг, что позволяет гражданину без лишних затрат времени в течение 15 минут получить необходимую услугу. К тому же экономятся и деньги, так как обратившимся через портал Госуслуг предоставляется скидка 30%.

Коллектив добринского отделения по вопросам миграции сейчас составляет 5 человек: начальник отделения, майор полиции Е.А. Глотова, лейтенант полиции Н.А. Скоморохов, Л.А. Тюмнева, С.В. Аргунова, Г.И. Шибаева. По словам руководителя отделения, коллектив сработавшийся, опытный, с которым можно решить все поставленные задачи.