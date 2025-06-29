Здесь работают лучшие педагоги

Школа №2 п. Добринка в нынешнем году стала победителем Всероссийского конкурса образовательных организаций «Школа года — 2025».

Это учебное заведение славится своими традициями, которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Школа, основанная около века назад, стала настоящим центром образовательной жизни района (новое здание построено в начале 70-х гг.). Здесь учат не только грамоте и наукам, но и формируют у детей уважение к культуре и наследию своей страны.

Ученики активно участвуют в волонтерских акциях, помогая ветеранам и благоустраивая территорию поселка. Такие инициативы развивают у детей чувство ответственности и желание делать мир лучше. МБОУ СОШ №2 — это не просто учебное заведение, это кузница талантов, где каждый ребенок имеет возможность раскрыть свой потенциал и найти свое призвание в жизни. Школа также активно сотрудничает с родителями и местным сообществом. Кроме того, учреждение организует экскурсии и походы, позволяя ученикам знакомиться с историей родного края. В рамках этих мероприятий дети посещают местные достопримечательности, что способствует формированию у них чувства патриотизма и уважения к своему окружению.

Важной частью школьной жизни являются предметные олимпиады и конкурсы. Ученики имеют возможность проявить свои знания и умения, получая не только призы, но и ценнейший опыт участия в соревнованиях. В дополнение к этому мы активно развиваем дополнительные кружки и секции по разнообразным интересам, что позволяет детям не только углубленно изучать определенные предметы, но и развивать таланты в таких областях, как музыка, художественное творчество, спортивные дисциплины и науки.

Также стоит отметить, что образовательный процесс у нас ориентирован на использование современных технологий. Внедрение цифровых устройств и интерактивных методов обучения повышает мотивацию учащихся, делает занятия более интересными и эффективными.

В результате такой плодотворной деятельности МБОУ СОШ №2 п. Добринка стала победителем Всероссийского конкурса образовательных организаций «Школа года — 2025», который проходил с 23 октября 2024 г. по 25 марта 2025 г. Участие в конкурсе и победа в нем — результат слаженной работы педагогов, администрации, учеников и их родителей, объединенных общей целью — обеспечить качественное образование и всестороннее развитие личности каждого ребенка.

В рамках конкурса оценивались различные аспекты деятельности образовательной организации, в том числе инновационные методики обучения, воспитательная работа, материально-техническая база, участие в социальных проектах и многое другое. Наша школа продемонстрировала высокий уровень по всем критериям, представив жюри впечатляющие результаты своей работы.

Победа в «Школе года — 2025» — это не только повод для гордости, но и стимул для дальнейшего развития и совершенствования.

Школа прошла отборочный этап и приглашена на участие в финале «V-го Чемпионата России на лучшую презентацию профессионального мастерства среди работников учреждений культуры, образования и социальной сферы — 2025».

Финал состоится в июне 2025-го года в г. Москве с участием лучших представителей регионов России. Организатор мероприятия — ООО «Международная академия развития образования», при участии МОО «Московская Ассоциация предпринимателей» и Оргкомитета общероссийского проекта «Трудовая Слава России».

Надежда КАШИРСКАЯ, директор МБОУ СОШ №2 п. Добринка.