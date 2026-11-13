Здесь рождается священный хлеб

Просфорница Любовь Владимировна Данковцева достала из печи выпеченный с молитвой хлеб. Он станет частью Божественной литургии.

Просфора в переводе с греческого — «приношение», «дар». Это особый богослужебный хлебец, который становится частью главного таинства. Стало интересно, кто его выпекает для прихожан Никольского храма п. Добринка, ведь к такому делу нельзя относиться легко: от священного приношения зависит всё Богослужение.

— Ранее много лет просфоры для нашего Никольского храма, — рассказывает благочинный Добринского церковного округа Александр Дмитриевич Адоньев, — пекли Елена Филипповна Ростовцева и Валентина Васильевна Оводкова. Хотя размеры священного хлебца невелики, но сам этот труд очень тяжёл.

И батюшка Александр хорошо знает, о чём говорит. Он во время учёбы в духовной академии при Троице-Сергиевой лавре специально этому тоже сам учился, чтоб потом на месте поделиться опытом и контролировать процесс на первых порах, когда новички приступали к важному делу.

На верхних шапочках ставят печати с крестом или ликом Богородицы — для Богородичных просфор.

— Нас не заставляли в академии выпекать. Это было моё желание: решил в лавре лично изучить последовательность процессов выпечки от замеса теста до результата. Приходилось в просфорню ходить несколько раз за сутки, меняясь на разных процессах с другими, чтоб видеть и знать, как всё происходит. Замешивали тесто вечером, в 4 утра вставал на его раскатку и формование, потом переходил непосредственно к самой печи. Знаю точно: отвлекаться нельзя ни на секунду, иначе конечный результат не получится. И всё делать с любовью и молитвой.

Это подтвердила и нынешняя просфорница Никольского храма Любовь Владимировна Данковцева, перенявшая серьёзный опыт уже от Анны Семёновны Макашовой, помощницы благочинного по религиозному образованию, которая тоже давно несёт такое послушание и печёт просфоры и хлебы для Богослужений.

Просфоры первое время после печи будут отдыхать на чистом полотенце.

Настоятель же храма, чтобы хоть немного облегчить женщинам работу, купил тестомеситель, приобрёл раскаточную машину, сам смастерил расстоечный шкаф. Меня он благословил и разрешил

зайти в просфорню. Атмосфера там, действительно, особая — с тонким ароматом выпечки, чуть пряным от дрожжей. Когда просфоры вынимают из печи, их сразу накрывают чистыми полотенцами и оставляют «отдыхать»: так они становятся мягкими, но не теряют формы. Женщины чётко следят за этим моментом буквально с материнской заботой: если накрыть слишком рано — пар испортит корочку, если поздно — просфоры быстро зачерствеют.

— Частицы из просфор о здравии и упокоении каждого из православных христиан, чьи имена поданы в записках, вынимаются на первой части службы — проскомидии, — объясняет отец Александр, — они потом погружаются в освящённое вино, ставшее Кровью Христовой, со словами: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Честною Твоею Кровию, молитвами святых Твоих».

По словам, Любови Владимировны, они с Анной Семёновной готовят в неделю от 400 до 800 просфор. Их число обычно зависит от больших праздников или Родительских суббот, когда количество требуется увеличить. Для совершения Божественной литургии выпекаются ещё ежедневно пять больших просфор. Каждая из них имеет своё название и предназначение: Агничная (Агнец — для причастия), Богородичная, Девятичинная, Заздравная и Заупокойная, из которых батюшка вынимает частицы и раздаёт просфоры после окончания Божественной литургии.

— Хоть и очень ответственно, — рассказывает просфорница, — но я здесь пребываю, как в раю, отдыхаю душой. Однако всегда с огромным волнением к выпечке приступаю и стараюсь от всего отключиться. Да, труд наш не терпит суеты: это священное приношение для Божественной литургии, к нему нельзя прикасаться в спешке или с рассеянной душой.

Сначала она тщательно просеивает муку: говорит, что даже крошечная соринка может нарушить чистоту хлеба, а значит, и чистоту самого приношения. Вода должна быть выверенной до градуса температуры: чуть теплее — и дрожжевое слоёное тесто «пойдёт не туда», чуть холоднее — не поднимется.

Низы и верхушечки делаются при раскатке отдельно, части подходят, после их соединяют и пекут. Нижние делают чуть крупнее: они должны быть основательными, как опора. Верхние — аккуратные, с печатью, которую ставят бережно, чтобы рисунок не смазался. Только это всё уже почти по окончании процесса, а сперва такое количество молитв Любовь и Анна с трепетом в душе прочитают, чтоб всё с Божьей помощью у них получилось!

— Я здесь, прежде всего, Господу служу. Родилась когда-то в Мордовском районе в семье с одиннадцатью детьми. Мама была верующей и водила нас постоянно в Михайло-Архангельский храм с. Мордово. Мы всегда жили и живём с Богом в душе. У меня три дочери, пять внуков. Ранее тоже всех своих соберу и везу в Демшинский храм, теперь вот, слава Богу, и ехать не надо: всё рядом. Только молись.

В трапезной Никольского храма п. Добринка. Повар Любовь Данковцева (6-я слева) кормит благочинного Добринского церковного округа Александра Дмитриевича Адоньева и певчих храма.

Любовь Владимировну пригласили на это богоугодное дело лет 15 назад. Только печёт просфоры она чуть более года, а всё остальное время и до сей поры во славу Божию трудится в трапезной храма.

Повар по специальности с многолетним стажем, она много лет отработала в Добринском ресторане и вот теперь кормит здесь православных. А в трапезную приходят и дети из воскресной школы с педагогами, и работники храма, и певчие. Все, трапезничая, только нахваливают её блюда, приготовленные с молитвой и любовью.

— Благочинный наш привередлив в еде? — спросила у неё.

— Слава Богу — нет, — раскрыла повар секрет. — Батюшка с удовольствием ест всё, что приготовлю, никаких особых лично от него заказов не поступает. Знаю только, что рыбу отец Александр в любых видах обожает, особенно жареных карасиков.

В кропотливом и тихом труде просфорницы и повара трапезной раскрывается подлинная суть христианского послушания. Именно в таком ответственном служении и сохраняется основа нашей духовной жизни.